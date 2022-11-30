Илон Маск заявил о вмешательстве Twitter в выборы

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил руководство соцсети в конце октября. С этого момента он успел разблокировать страницу Канье Уэста и Дональда Трампа (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысить стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включить в нее синюю галочку верификации.