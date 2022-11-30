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Илон Маск заявил о вмешательстве Twitter в выборы
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:14

Американский бизнесмен Илон Маск, известный как создатель Tesla и SpaceX, заявил, что недавно приобретенная им соцсеть Twitter вмешивалась в ход выборов. Об этом он сообщил на своей странице на платформе.

Маск ответил в твите на высказывание экс-главы отдела доверия и безопасности Twitter Йоэля Рота. Тот ранее указал, что соцсеть не стала безопаснее под новым руководством, и обвинил Маска в диктаторском подходе к управлению компанией.

«Очевидная реальность, как знают давние пользователи, заключается в том, что Twitter уже очень давно не вызывает доверия и вмешивается в выборы. Twitter 2.0 будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным», — написал Маск.

До этого Маск обвинил Apple в ограничении свободы слова после того, как компания потребовала удалить приложение Twitter из App Store. Он пообещал опубликовать документы в подтверждение своих слов.

Маск сообщил, что Apple берет «секретный налог» в размере 30% с разработчиков приложений за любую покупку через App Store. Кроме того, по его словам, компания приостановила почти всю рекламу в Twitter.

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил руководство соцсети в конце октября. С этого момента он успел разблокировать страницу Канье Уэста и Дональда Трампа (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысить стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включить в нее синюю галочку верификации.

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