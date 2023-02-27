Twitter уволил топ-менеджера Эстер Кроуфорд, которая оставалась спать в офисе из‑за объема задач

В сети стало вирусным фото, где Кроуфорд запечатлена в спальном мешке на полу офиса соцсети — она оставалась там ночевать, когда объем работы был исключительно высок. Сотрудники после заявления Маска стали массово увольняться, и работу из дома все же вернули.