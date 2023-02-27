Twitter уволил топ-менеджера Эстер Кроуфорд, которая оставалась спать в офисе из‑за объема задач

В рамках очередной волны сокращений руководство социальной сети Twitter уволило директора по управлению продуктом Эстер Кроуфорд, которая среди прочего руководила внедрением новой версией подписки Twitter Blue. Об этом пишет The Verge.
Освобождена от обязанностей и большая часть ее команды. Кроуфорд прославилась как одна из сотрудниц компании, поддержавших ультиматум нового владельца Twitter Илона Маска об «исключительной производительности» сотрудников, «крайне хардкорном» характере работы и отмене удаленки.
В сети стало вирусным фото, где Кроуфорд запечатлена в спальном мешке на полу офиса соцсети — она оставалась там ночевать, когда объем работы был исключительно высок. Сотрудники после заявления Маска стали массово увольняться, и работу из дома все же вернули.
Эстер Кроуфорд уволили 25 февраля — вместе с ней штат сократился до примерно 2000 человек. Для сравнения: в октябре 2022 года, когда Илон Маск приобрел соцсеть, число сотрудников составляло порядка 7500.
Соцсеть обошлась Маску в 44 млрд долларов. С момента покупки в компании стартовала перестройка: новый владелец уволил прежнее руководство, разблокировал страницу Канье Уэста (правда, затем соцсеть вновь отправила его в бан), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.