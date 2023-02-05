«Я был эгоистом и использовал людей»: первое интервью Арми Хаммера после обвинений в изнасилованиях

«Теперь я более здоровый, счастливый и уравновешенный человек. Я могу быть рядом со своими детьми, как никогда раньше. Я искренне благодарен за свою жизнь, свое выздоровление и все остальное. Я бы не стал возвращаться в прошлое, чтобы изменить то, что со мной произошло», — сказал актер.