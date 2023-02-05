«Я был эгоистом и использовал людей»: первое интервью Арми Хаммера после обвинений в изнасилованиях

Арми Хаммер дал изданию Air Mail первое интервью после обвинений в изнасиловании в 2021 году. Актер рассказал, что стал жертвой сексуализированного насилия в 13 лет и задумывался о том, чтобы покончить собой. Пересказываем главное.
Обвинения против Арми Хаммера
Хаммер вновь отрицает выдвинутые против него обвинения* и оправдывает произошедшее тем, что он «придурок». Актер заявляет, что не совершал никаких правонарушений, но признается, что в отношениях с некоторыми бывшими партнерами он был психологическим абьюзером.
«Я здесь, чтобы признать свои ошибки и нести ответственность за то, что я был придурком. Я был эгоистом, когда использовал людей, чтобы чувствовать себя лучше, а потом уходил от них», — сказал Арми Хаммер.
Он добавил, что чувствовал власть над молодыми девушками. В пример Хаммер приводит Кортни Вучекович и Пейдж Лоуренс**, которые также выдвигали против него обвинения.
«Я встречался с этими девушками, когда им было 20 лет, а мне 30. Кроме того, тогда я был успешным актером. Вероятно, они были счастливы просто встречаться со мной и говорили „да“ вещам, на которые они, возможно, не согласились бы без меня», — рассказывает актер журналисту.
Детская травма актера
Свою склонность к садизму Хаммер объясняет тем, что сам стал жертвой изнасилования в 13 лет со стороны молодежного пастора. По словам актера, в тот момент ему было страшно, и с тех пор он всегда хочет контролировать ситуацию, когда речь идет о сексе.
«Я был бессилен в этой ситуации <…> Сексуальность была представлена мне как нечто пугающее, что я не могу контролировать. Тогда мои интересы пришли к тому, что я хочу иметь контроль», — признается Хаммер.
Издание Air Mail связалось с крестной матерью актера и убедилось, что эта история не выдумана. В детстве Хаммер рассказал двум людям, как жестоко с ним обошлись.
Мысли о самоубийстве и выздоровление
По словам Хаммера, после скандала его жизнь была разрушена — он лишился множества проектов и съемок, а также контракта с агентством WME***. Актер думал покончить собой, когда был в реабилитационном центре на Каймановых островах.
«Я просто зашел в океан и заплыл так далеко, как только мог, в надежде либо утонуть, либо быть сбитым лодкой, либо съеденным акулой. Потом осознал, что мои дети все еще на берегу, и что я не могу поступить с ними так», — заявляет Хаммер.
В конечно счете реабилитация помогла ему. Сейчас он компаньон по трезвости другого пациента рехаба — помогая ему пройти этот путь, Хаммеру самому легче оставаться трезвым.
«Теперь я более здоровый, счастливый и уравновешенный человек. Я могу быть рядом со своими детьми, как никогда раньше. Я искренне благодарен за свою жизнь, свое выздоровление и все остальное. Я бы не стал возвращаться в прошлое, чтобы изменить то, что со мной произошло», — сказал актер.
Он добавил, что во время выздоровления ему очень помогла помощь Роберта Дауни-младшего. Таким образом, Арми Хаммер подтвердил сообщения Vanity Fair, что Дауни-младший оплатил лечение актера и помог ему найти жилье, чтобы тот встал на ноги.
«Это именно то, чего не хватает в культуре отмены. Когда кто‑то делает что‑то не так, его выбрасывают. Шансов на реабилитацию нет. Когда они бросают кого‑то вроде меня в костер, чтобы защитить себя, они только и делают, что раздувают пламя. И этот огонь сейчас вышел из‑под контроля, и он сожжет всех», — заключил Арми Хаммер мысль о поддержке Роберта Дауни-младшего.
* В январе 2021 года Арми Хаммера обвинили в каннибализме после публикации его предполагаемых переписок с девушками. В марте 2021 года Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения. В 2022 году в сети появились новые предполагаемые переписки Хаммера с его жертвами.
** Кортни Вучекович признавалась, что актер следил за ней, сильно кусал ее и требовал относиться к следам от укусов как к «знакам чести». Пейдж Лоуренс рассказывала, что Арми Хаммер был склонен к манипуляциям, связывал ее и кусал во время секса, а также любил игры с ножом и однажды ранил ее.
*** После первых обвинений артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. В феврале 2021 года на фоне скандала американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером. Затем Хаммер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». В конце декабря сообщалось, что студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием актера в новом проекте «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи — замены Хаммера другим актером или изменения картины при помощи цифровых технологий. В фильме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» Хаммера заменили Уиллом Арнеттом.