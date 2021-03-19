Полиция начала расследование против Арми Хаммера после обвинений в изнасиловании

Американского актера Арми Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. 20-летняя Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Об этом сообщает CNN.

Подразделение полиции Лос-Анджелеса по сексуальному насилию начало расследование в отношении актера 3 февраля после заявления адвоката пострадавшей. Хаммер все обвинения отрицает.

По словам Эффи, с 2016 по 2020 год у нее были романтические отношения с Хаммером. В 20 лет она якобы познакомилась с ним в фейсбуке и «влюбилась в него мгновенно». Она утверждает, что Хаммер часто проверял ее преданность и нарушал ее личные границы. Со временем он «стал более жестоким».

Она рассказала, как в апреле 2017 года Хаммер насиловал ее больше четырех часов после того, как она не согласилась заниматься с ним сексом. Она утверждает, что он бил ее хлыстом по ногам так, что всю следующую неделю ей было больно ходить. Она боялась, что в итоге актер убьет ее.

После случившегося, по словам Эффи, она жила в страхе, пыталась оправдывать его действия «извращенной формой любви» и потеряла интерес к жизни. «Он оскорбил меня морально, эмоционально и сексуально», — сказала Эффи. Она также заявила, что чувствует огромную вину, что не дала этому огласку раньше, но надеется, что ее история вдохновит «переживших сексуальное насилие во всем мире» рассказать свои истории.

Адвокат Хаммера назвал обвинения «возмутительными». Он подчеркнул, что все любовные отношения Хаммера всегда «заранее согласовывались, обсуждались и строились на взаимности». Защитник обратил внимание на переписку девушки с Хаммером, в которой 18 июля 2020 года она написала, какие вещи она хочет, чтобы он с ней сделал. В ответ он дал понять, что он не желает поддерживать с ней такие отношения.

В январе Арми Хаммера обвинили в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму из‑за публикаций якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. На почве скандала холдинговая компания WME объявила о прекращении сотрудничества с Арми Хаммером.