Агентство WME разорвало контракт с Арми Хаммером после обвинений в каннибализме

Американская холдинговая компания WME объявила о прекращении сотрудничества с Арми Хаммером. Это связано с утекшими в сеть личными переписками актера, где он якобы признается в каннибализме, пишет Variety.

В сообщениях Хаммер признается девушкам, что он хочет выпить их кровь или съесть. Пользователи соцсетей отметили, что это похоже на склонность к БДСМ-практикам и каннибализму.

За день до увольнения Хаммера был опубликован бизнес-ориентированный отчет о том, что карьера актера находится «в свободном падении» после скандала. Variety заявили, что эта ситуация вызовет «головную боль у руководителей студий, которым придется изо всех сил разбираться с маркетинговыми планами и пресс-турами».

На фоне скандала Арми Хаммер отказался от участия сразу в нескольких проектах, включая роль в комедии «Брак по залету», где сыграет Дженнифер Лопес.

Ранее Хаммер покинул мини-сериал «Предложение» о создании легендарной ленты «Крестный отец». По словам актера, создатели картины сами попросили его выйти из проекта.