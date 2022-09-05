«Я бы съел твое сердце»: опубликованы предполагаемые переписки Арми Хаммера с его жертвами

На стриминговой платформе Discovery+ вышла первая часть документального фильма «House of Hammer» («Дом Хаммеров»), посвященного Арми Хаммеру и его семье, а также обвинениям актера в каннибализме и сексуальном насилии. В нем были показаны сообщения, которые Хаммер, предположительно, отправлял своим жертвам, пишет Variety. Рассказываем про самые шокирующие из них.

Одной из женщин Хаммер якобы отправил голосовое сообщение, в котором говорилось, что он хочет связать ее веревками и «вывести из строя»

«Я приеду к тебе, полностью свяжу и выведу из строя, чтобы делать все, что захочу, в каждой дыре в вашем теле, пока я не закончу», — цитируется актер в документалке.

Еще одна участница фильма рассказала, что Хаммер называл ее своей рабыней

«Я решаю, когда ты ешь, когда ты спишь. Ты принадлежишь мне! Ты меня слышишь? Теперь я владею тобой. И так будет всегда», — гласит предполагаемый текст переписки.

Художница Джулия Моррисон, которая утверждает, что актер написал ей в инстаграме*, тоже рассказывает о пристрастии Арми Хаммера делать из своих жертв рабынь.

По ее словам, актер писал ей: «Вы не должны думать и беспокоиться о чем‑либо, кроме того, чтобы быть хорошим маленьким домашним животным. Моя личная маленькая рабыня… взамен тебя будут превозносить, кормить и трахать».

Бывшая возлюбленная актера Кортни Вучекович рассказывает, что тот следил за ее местоположением и однажды внезапно пришел к ней домой

В документалке Discovery+ девушка отметила, что в самом начале общения Хаммер уже отправлял ей странные сообщения, но она просто списала их на флирт. Однажды он заявился в ее многоквартирный дом без предупреждения — актер следил за геолокацией ее телефона. Тогда он сказал, что пытается «найти ее аромат», прислал свою фотографию у входа в здание и оставил Вучекович записку с текстом: «Я собираюсь тебя укусить».

«Я не знала, как относиться к записке. Я восприняла это послание метафорически, а не буквально. Я просто подумала, что он хочет близости и каких‑то отношений, поэтому решила смотреть на это как на нечто комплиментарное, а не настораживающее. Когда я рассказала своим друзьям, что мы общаемся, я пропустила эту часть. Думаю, это говорит о многом», — сказала она в «House of Hammer».

В документалке говорится, что Арми Хаммер называл следы от своих укусов «знаком чести»

«Он очень сильно кусается и говорит относиться к ним как к знакам чести. Он почти убедил меня, что мне повезло, что на моем теле есть его укус. Как бы хреново это ни звучало, в то время я интерпретировала это как проявление любви. Когда я вспоминаю это сейчас, меня тошнит. Он раздвигает ваши границы понемногу», — заявляет Кортни Вучекович.

В сообщениях Хаммера другим женщинам, обнародованных Discovery+, говорится: «Я хочу укусить тебя и оставить след, а затем превратить этот знак в татуировку. Заклеймить, пометить тебя, сделать татуировку, побрить тебе голову и оставить волосы себе, отрезать кусок твоей кожи и заставить приготовить его для меня».

Одной из самых скандальных стала переписка, в которой Хаммер признался, что вырезал сердце животного и съел его

«Я как‑то вырезал сердце из животного и съел его, пока оно было еще теплым. Полностью сырое. Я бы съел твое сердце, если бы после этого не остался без тебя», — предположительно, написал Арми Хаммер.

В другом сообщении он признался, что «на 100% каннибал» и ему «страшно в этом признаваться.

Еще в одной переписке Хаммер якобы пишет: «Я хочу увидеть все… Я хочу увидеть твой мозг, твою кровь, твои органы, каждую часть тебя… Я бы определенно укусил тебя… на 100%… или попытался трахнуть. Не уверен, что именно… вероятно, и то и другое».

Также Discovery+ показывает сообщение Хаммера девушке о том, что ему понравилось насиловать ее

По словам одной из девушек, актер изнасиловал ее на полу, приставив к горлу нож, после чего написал, что ему понравилось.

«Ты плачешь и кричишь, я стою над тобой. Я чувствовал себя Богом. Я никогда не чувствовал такой власти и такого драматизма», — говорится в тексте этого сообщения.

В январе 2021 года Арми Хаммера обвинили в каннибализме после публикации якобы его переписок с девушками. На фоне этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. В феврале на фоне скандала американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером.

В марте 2021 года Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения.

Следом за этим Хаммер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». В конце декабря сообщалось, что студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием актера в новом проекте «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи — замены Хаммера другим актером или изменения картины при помощи цифровых технологий. В фильме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» Хаммера заменили Уиллом Арнеттом.

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