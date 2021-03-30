Арми Хаммер окончательно остался без ролей. Он выбыл из фильма «Шпион на миллиард долларов»

Арми Хаммер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов» на фоне обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает Variety.

Хаммер должен был сыграть вместе с Мадсом Миккельсеном в драме режиссера Аммы Асанте о холодной войне. Это был последний проект в расписании артиста.

По данным издания, Хаммер технически все еще может вернуться к своей роли в продолжении «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, но пока что фильм находится только на стадии идеи, и теперь на фоне скандала его могут и не запустить в производство.

В январе Арми Хаммера обвинили в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. Незадолго до этого в сети появились скриншоты сообщений, полученных несколькими девушками якобы от Хаммера. В них актер признается, что он «на 100% каннибал» и хочет выпить кровь подруг или съесть их. В феврале на фоне скандала американская холдинговая компания WME объявила о прекращении сотрудничества с Арми Хаммером.

В марте Арми Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения.