перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Лоуренс 13:29
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь 13:01
Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев 12:36
Тревожное море в новом клипе Bonobo и Joji 12:15
В России выявили 16 343 случая COVID-19 за сутки 11:47
Tesla установила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году 11:11
Валерий Дед/Wikimedia
Глава Минприроды: запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся 9:49
В Карелии выявили первый случай заражения «Омикрон»-штаммом 9:24
Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Его заменил Уилл Арнетт 8:58
Захарова: британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в России Вчера в 21:32
Вышел новый трейлер «Миротворца». В нем Джон Сина ведет себя еще отвязнее, чем в предыдущих двух Вчера в 20:23
Документальный фильм «Janet» о Джанет Джексон выйдет 28 января. Вот новый трейлер картины Вчера в 19:56
QR-коды в Петербурге, ДТП с автобусом в Рязанской области и другие новости дня
Вчера в 19:02 дайджест
The Times: сын Елизаветы II может потерять право на титул из‑за обвинений в изнасиловании Вчера в 18:44
chloezhao/Instagram
В рейтинге 100 самых кассовых голливудских фильмов стало меньше картин, снятых женщинами Вчера в 17:18
Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного Вчера в 16:28
Лионель Месси и еще три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом Вчера в 16:17
Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 введут в гражданский оборот через 3–4 месяца Вчера в 16:07
Самой пожилой женщине в мире исполнилось 119 лет Вчера в 15:24
Yiran Ding/Unsplash
В новогоднюю ночь у прохожих в центре Москвы украли несколько десятков iPhone Вчера в 15:12
Отключить рекламу

Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Его заменил Уилл Арнетт

Денис Ламехов
Сегодня в 8:58

Сцены с обвиненным в изнасиловании американским актером Арми Хаммером убрали из уже снятого фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Об этом сообщает NME.

Вайтити переснял все сцены с участием Хаммера — его заменил Уилл Арнетт («Конь Бо Джек», «Замедленное развитие»). Роль, которая была отдана Арнетту, — руководитель футбольной федерации Американского Самоа. Картина основана на одноименной документальной ленте 2014 года про нидерландского тренера Томаса Ронгена, который приехал на Самоа, чтобы работать с местной футбольной командой и готовить ее отборочному циклу чемпионата мира.

Главную роль исполнит Майкл Фассбендер. В картине также заняты Элизабет Мосс, Фрэнки Адамс, Рейчел Хаус, Рис Дарби и другие.

В январе Арми Хаммера обвинили в каннибализме после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. В феврале на фоне скандала американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером.

В марте Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения.

После этого он лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». В конце декабря сообщалось, что студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием актера в новом проекте «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи — замены Хаммера другим актером или изменения картины при помощи цифровых технологий.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Люди
Уилл Арнетт
Дженнифер Лопес
Майкл Фассбендер
Элизабет Мосс
Рейчел Хаус
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить