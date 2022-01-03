Сцены с обвиненным в изнасиловании американским актером Арми Хаммером убрали из уже снятого фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Об этом сообщает NME.

Вайтити переснял все сцены с участием Хаммера — его заменил Уилл Арнетт («Конь Бо Джек», «Замедленное развитие»). Роль, которая была отдана Арнетту, — руководитель футбольной федерации Американского Самоа. Картина основана на одноименной документальной ленте 2014 года про нидерландского тренера Томаса Ронгена, который приехал на Самоа, чтобы работать с местной футбольной командой и готовить ее отборочному циклу чемпионата мира.

Главную роль исполнит Майкл Фассбендер. В картине также заняты Элизабет Мосс, Фрэнки Адамс, Рейчел Хаус, Рис Дарби и другие.

В январе Арми Хаммера обвинили в каннибализме после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. В феврале на фоне скандала американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером.

В марте Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения.

После этого он лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». В конце декабря сообщалось, что студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием актера в новом проекте «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи — замены Хаммера другим актером или изменения картины при помощи цифровых технологий.