Канье Уэст заявил, что симпатизирует Гитлеру

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст признался в интервью с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом на портале Infowars.com, что симпатизирует Гитлеру. Об этом написал NME.
Джонс обсуждал с Уэстом и националистом Ником Фуэнтесом недавнюю критику в адрес Канье из‑за антисемитских высказываний, комментариев о смерти Джорджа Флойда и выбранной футболке с надписью «White Lives Matter».
В разговоре Джонс заявил, что Уэст «не Гитлер и не нацист», так что он не заслуживает демонизации. На что рэпер ответил: «Что ж, я вижу хорошее и в Гитлере тоже». «В каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере», — добавил он.
Джонс отреагировал на высказывание собеседника и отметил, что ему не нравятся ни нацисты, ни Гитлер. Уэст же прервал его словами: «Мне нравится Гитлер». По мнению рэпера, «еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность».
«Они делали хорошие вещи тоже, нам надо перестать постоянно оскорблять нацистов», — подчеркнул Уэст.
В последнее время Канье Уэст регулярно оказывается в центре скандалов. В начале октября его аккаунт в инстаграме заблокировали за антисемитизм в сообщениях к рэперу Diddy. Давний партнер музыканта adidas заявил о пересмотре контракта с ним.
Gap, а также конгломерат Kering отказались от сотрудничества с рэпером. Это случилось после того, как Уэст представил на Парижской неделе моды футболки бренда Yeezy со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.
Кроме того, в подкасте Drink Champs Канье заявил, что Джордж Флойд умер от передозировки фентанила, а не от действий полицейского. А после рэпер пожаловался на «еврейские СМИ», которые его якобы заблокировали. Мать дочери Джорджа Флойда подала в суд на Уэста. Сумма компенсации, которую она требует, — 250 млн долларов.