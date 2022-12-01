Канье Уэст заявил, что симпатизирует Гитлеру

В разговоре Джонс заявил, что Уэст «не Гитлер и не нацист», так что он не заслуживает демонизации. На что рэпер ответил: «Что ж, я вижу хорошее и в Гитлере тоже». «В каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере», — добавил он.