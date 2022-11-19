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Илон Маск разблокировал Дональда Трампа в твиттере
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 08:38
Обновлено вчера в 09:42:

Илон Маск разблокировал Дональда Трампа в твиттере. «Люди высказались. Vox Populi, Vox Dei [в переводе с латыни — „Глас народа — глас Божий“]», — написал глава соцсети.

Трамп тоже проголосовал за восстановление своего аккаунта, но заявил, что в твиттер возвращаться не собирается. Ему больше нравится его Truth Social.

Илон Маск утроил опрос в твиттере, стоит ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети.

На момент написания заметки в опросе нового главы Twitter приняли участие более 5 млн человек. 55% проголосовали за разблокировку аккаунта Трампа, 45% высказались против.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа в начале 2021 года Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил руководство соцсети в конце октября.

За это время он успел разблокировать страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысить стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включить в нее синюю галочку верификации.

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