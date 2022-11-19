Илон Маск разблокировал Дональда Трампа в твиттере

Илон Маск утроил опрос в твиттере, стоит ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети.
На момент написания заметки в опросе нового главы Twitter приняли участие более 5 млн человек. 55% проголосовали за разблокировку аккаунта Трампа, 45% высказались против.
За это время он успел разблокировать страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысить стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включить в нее синюю галочку верификации.