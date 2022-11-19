Обновлено вчера в 09:42 :

Илон Маск разблокировал Дональда Трампа в твиттере. «Люди высказались. Vox Populi, Vox Dei [в переводе с латыни — „Глас народа — глас Божий“]», — написал глава соцсети.

Трамп тоже проголосовал за восстановление своего аккаунта, но заявил, что в твиттер возвращаться не собирается. Ему больше нравится его Truth Social.