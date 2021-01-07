Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса. Несколько человек погибли. Главное

Протестующим удалось проникнуть не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты отдельных законодателей, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси — одной из самых ярых критиков Трампа.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где сенаторы и члены Палаты представителей собирались утвердить итоги выборов. Победу в них одержал соперник Трампа от демократов Джо Байден .

Конгресс приостановил дебаты по результатам президентских выборов. Здание Конгресса оцепили полиция и спецзназ, которые несколько часов пытались вытеснить демонстрантов. Законодателей, в том числе вице-президента США Сайкла Пенса, эвакуировали с Капиталийского холма.

В противостоянии погибли как минимум четыре человека — одну женщину застрелил в здании Конгресса сотрудник полиции, причины смерти трех других не уточняются. Глава вашингтонской полиции заявил, что к их гибели привели «различные чрезвычайные ситуации медицинского характера». Со стороны правоохранителей ранения получили по меньшей мере 14 человек.

Через несколько часов после штурма Конгресса демонстрантов разогнали силы спецназа. Задержаны как минимум 13 человек. Когда порядок был восстановлен, заседание сенаторов и конгрессменов возобновилось.

В Вашингтоне объявлен комендантский час с 18.00 среды (02.00 четверга по московскому времени) до 06.00 (14.00 мск). Начальник столичной полиции пообещал задерживать нарушителей, демонстранты, однако, отказались покидать район Конгресса. Их разогнали правоохранители, в результате количество задержанных достигло 50 человек. Режим ЧС в Вашингтоне продлится до инаугурации Байдена.

Трамп призвал своих сторонников вести себя мирно и разойтись по домам, но вновь заявил, что его победа на президентских выборах «была украдена». CNN со ссылкой на источники сообщил, что помощники действующего президента просили его выступить с более решительным заявлением, однако тот отказался.

Конгрессмены от демократов призвали объявить Трампу импичмент. По их мнению, президента следует отстранить от должности, несмотря на то что ему осталось исполнять обязанности главы государства около двух недель.