перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Японии объявили режим чрезвычайной ситуации в Токио из‑за COVID-19 12:29
Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом. Трамп пообещал передать ему власть 12:16
В России за сутки выявили 23 541 случай коронавируса 11:46
Hulu/YouTube Вышел тизер второго сезона «Обратной стороны Земли» от создателя «Рика и Морти»
Вышел тизер второго сезона «Обратной стороны Земли» от создателя «Рика и Морти» 11:36
Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунт Трампа после беспорядков в Вашингтоне 10:31
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса. Несколько человек погибли. Главное 9:17
Выплаты на детей в малоимущих семьях увеличат до прожиточного минимума Вчера в 20:43
«Последний богатырь: Корень зла» собрал более 1 млрд рублей за пять дней проката Вчера в 20:11
The Weeknd/YouTube Искаженный ботоксом The Weeknd поет для людей в масках в новом клипе «Save Your Tears»
Искаженный ботоксом The Weeknd поет для людей в масках в новом клипе «Save Your Tears» Вчера в 19:08
СМИ: Канье Уэст и Ким Кардашьян подали на развод. Официально супруги это пока не подтвердили Вчера в 18:05
Суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог Вчера в 17:17
Нейросеть научили превращать текст в картинки. Она изобразила редиску с собачкой и кресло-авокадо! Вчера в 16:12
Американский писатель выпустил приквел «Великого Гэтсби». Мнения критиков разделились Вчера в 14:40
Телеканал «Спас»/YouTube Патриарх Кирилл сравнил неверующих в коронавирус с неверующими в Бога
Патриарх Кирилл сравнил неверующих в коронавирус с неверующими в Бога Вчера в 13:59
Dr. Dre госпитализирован из‑за аневризмы сосуда головного мозга. Он заверил, что все в порядке Вчера в 13:21
Церемонию «Грэмми» перенесли на март из‑за COVID-19 Вчера в 12:37
Таня Робертс скончалась в больнице Лос-Анджелеса. О ее смерти по ошибке сообщили преждевременно 5 января 2021  20:58
В Дании выпустили детский мультсериал о мужчине с самым большим пенисом в мире 5 января 2021  20:27
Kino_Reporter/Twitter Борис Акунин рассказал о светском клубе, сделавшем «ничтожное пожертвование» хоспису «Дом с маяком»
Борис Акунин рассказал о светском клубе, сделавшем «ничтожное пожертвование» хоспису «Дом с маяком» 5 января 2021  19:44
Эминем рассказал, как учился заново читать рэп после передозировки наркотиков в 2007 году 5 января 2021  18:53
Отключить рекламу

Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса. Несколько человек погибли. Главное

Семён Гудошников
Сегодня в 9:17

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где сенаторы и члены Палаты представителей собирались утвердить итоги выборов. Победу в них одержал соперник Трампа от демократов Джо Байден.

Протестующим удалось проникнуть не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты отдельных законодателей, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси — одной из самых ярых критиков Трампа.

Конгресс приостановил дебаты по результатам президентских выборов. Здание Конгресса оцепили полиция и спецзназ, которые несколько часов пытались вытеснить демонстрантов. Законодателей, в том числе вице-президента США Сайкла Пенса, эвакуировали с Капиталийского холма.

В противостоянии погибли как минимум четыре человека — одну женщину застрелил в здании Конгресса сотрудник полиции, причины смерти трех других не уточняются. Глава вашингтонской полиции заявил, что к их гибели привели «различные чрезвычайные ситуации медицинского характера». Со стороны правоохранителей ранения получили по меньшей мере 14 человек.

Через несколько часов после штурма Конгресса демонстрантов разогнали силы спецназа. Задержаны как минимум 13 человек. Когда порядок был восстановлен, заседание сенаторов и конгрессменов возобновилось.

В Вашингтоне объявлен комендантский час с 18.00 среды (02.00 четверга по московскому времени) до 06.00 (14.00 мск). Начальник столичной полиции пообещал задерживать нарушителей, демонстранты, однако, отказались покидать район Конгресса. Их разогнали правоохранители, в результате количество задержанных достигло 50 человек. Режим ЧС в Вашингтоне продлится до инаугурации Байдена.

Трамп призвал своих сторонников вести себя мирно и разойтись по домам, но вновь заявил, что его победа на президентских выборах «была украдена». CNN со ссылкой на источники сообщил, что помощники действующего президента просили его выступить с более решительным заявлением, однако тот отказался.

Конгрессмены от демократов призвали объявить Трампу импичмент. По их мнению, президента следует отстранить от должности, несмотря на то что ему осталось исполнять обязанности главы государства около двух недель.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
рок
Therr Maitz
Успешный инди-проект со стильной поп-эклектикой
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
мультфильм
Конь Юлий и большие скачки
Спин-офф «богатырской» франшизы про самого болтливого коня на свете
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного

Другие материалы по темам

Теги
CNN
Люди
Дональд Трамп
Джозеф Байден
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить