Twitter снова заблокировал аккаунт Дональда Трампа. На этот раз окончательно

Руководство соцсети Twitter объявило об окончательной блокировке личного аккаунта действующего президента США Дональда Трампа . В компании опасаются, что он будет использовать свой профиль для дальнейшего подстрекательства к насилию.

7 января Twitter уже блокировал аккаунт Трампа, но только на 12 часов. Поводом послужили посты, в которых он заявлял, что голоса на президентских выборы «были украдены», хотя доказательств этому нет. Соцсеть пригрозила заблокировать аккаунт главы США окончательно, если подобные нарушения повторятся.

При этом 8 января Трамп снова опубликовал посты, в одном из которых он написал, что не допустит неуважения к миллионам своих избирателей. В другом он сообщил, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Twitter счел, что такие заявления могут спровоцировать новые нападения, как это произошло 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Из‑за этого в соцсети решили навсегда заблокировать аккаунт.

Трамп, в свою очередь, заявил, что его «не заставят молчать», и не исключил создания новой платформы. Блокировку со стороны Twitter он назвал нарушением принципа свободы слова.

6 января сторонники действующего президента США взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.