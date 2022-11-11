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Shortparis дадут концерты в Москве и Петербурге в конце 2022 года
Денис Ламехов
Сегодня в 18:04

Российская группа Shortparis даст концерты в Москве и Петербурге в конце 2022 года. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В столице событие намечено на 27 ноября и состоится в клубе Atmosphere — билеты здесь. Петербургское мероприятие пройдет на площадке A2 Green Concert 4 декабря — билеты по этой ссылке. Оба концерта стартуют в 20.00.

Что послушать, чтобы составить впечатление о том, как Shortparis звучят сейчас? Совсем свежий трек «Полковник никому не пишет» из трибьют-альбома «Поколение Брат», а также два EP — «Новое новое» и «Зов озера».

Последний — саундтрек к спектаклю Саввы Савельева «Берегите ваши лица» по пьесе Андрея Вознесенского. Постановка шла в «Гоголь-центре» до смены его руководства и переименования площадки.

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