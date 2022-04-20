«Гоголь-центр» покажет премьеру спектакля по пьесе Андрея Вознесенского. Музыку написали Shortparis

«Гоголь-центр» представит премьеру спектакля Саввы Савельева «Берегите ваши лица» по одноименной пьесе Андрея Вознесенского. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе театра.

В 1970 году «Берегите ваши лица» поставил в Театре на Таганке Юрий Любимов, встроив в повествование исполнение Владимиром Высоцким песни «Охота на волков». После трех показов постановка была запрещена, текст пьесы считался утерянным.

Экземпляр «Гоголь-центру» передал пасынок поэта, Леонид Богуславский, вместе с Фондом Вознесенского. Богуславский выступил генеральным продюсером спектакля.

Савва Савельев написал либретто на основе пьесы, добавив в повествование фигуру художника Владислава Мамышева-Монро. Ранее режиссер рассказывал: «Пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той Таганкой и нашим сегодняшним „Гоголь-центром“. А найти ответы на эти вопросы нам помогает наследие выдающегося художника Влада Мамышева-Монро — свободного человека с тысячью лиц».

Специально для проекта группа Shortparis написала песни на стихи Вознесенского — музыканты коллектива будут исполнять их вживую на каждом спектакле.

В «Берегите ваши лица» сыграет Вениамин Смехов, участвовавший в спектакле в 1970-м. Кроме него в премьере заняты Александр Горчилин, Анастасия Лебедева, Иван Мулин, Андрей Ребенков, Олег Гущин, Ирина Выборнова, Игорь Бычков, Артем Шевченко и Никита Еленев. Первые показы пройдут на Большой сцене «Гоголь-центра» с 12 по 15 мая.