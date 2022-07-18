«О, как хотела мама»: Shortparis сняли клип на еще одну песню из альбома «Зов озера»

Shortparis экранизировали еще одну композицию из мини-альбома «Зов озера» — «О, как хотела мама» на стихи Андрея Вознесенского. В основе песни — стихи «Снег в октябре» 1967 года и «Плач по двум нерожденным поэмам» 1965-го.

Композиция вошла в мини-альбом «Зов озера», ставший саундтреком к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре». Премьера и единственный показ пьесы состоялись в мае этого года. Песни, звучащие в ней и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключение — композиция, основанная на «Охоте на волков» Владимира Высоцкого.