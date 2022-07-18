«О, как хотела мама»: Shortparis сняли клип на еще одну песню из альбома «Зов озера»

Shortparis экранизировали еще одну композицию из мини-альбома «Зов озера» — «О, как хотела мама» на стихи Андрея Вознесенского. В основе песни — стихи «Снег в октябре» 1967 года и «Плач по двум нерожденным поэмам» 1965-го.
Композиция вошла в мини-альбом «Зов озера», ставший саундтреком к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре». Премьера и единственный показ пьесы состоялись в мае этого года. Песни, звучащие в ней и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключение — композиция, основанная на «Охоте на волков» Владимира Высоцкого.
Больше увидеть пьесу «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре» не получится. В конце июня основатель и экс-худрук театра Кирилл Серебренников заявил о закрытии «Гоголь-центра». Власти Москвы сообщили о смене руководства в Театре имени Гоголя.
Зато можно посмотреть клип на еще одну композицию из альбома «Зов озера» — «Гетто в озере». Shortparis представили его неделю назад.