Shortparis экранизировали песню «Гетто в озере» на стихи Андрея Вознесенского

Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню «Гетто в озере». В качестве ее текста используется стихотворение Андрея Вознесенского «Зов озера», посвященное жертвам фашизма.

Композиция вошла в одноименный со стихотворением мини-альбом, ставший саундтреком к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре». Премьера и единственный показ пьесы состоялись в мае этого года. Песни, звучащие в ней и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключение — композиция, основанная на «Охоте на волков» Владимира Высоцкого.