Shortparis экранизировали песню «Гетто в озере» на стихи Андрея Вознесенского

Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню «Гетто в озере». В качестве ее текста используется стихотворение Андрея Вознесенского «Зов озера», посвященное жертвам фашизма.
Композиция вошла в одноименный со стихотворением мини-альбом, ставший саундтреком к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре». Премьера и единственный показ пьесы состоялись в мае этого года. Песни, звучащие в ней и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключение — композиция, основанная на «Охоте на волков» Владимира Высоцкого.
Больше увидеть пьесу «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре» не получится. В конце июня основатель и экс-худрук театра Кирилл Серебренников заявил о закрытии «Гоголь-центра». Власти Москвы сообщили о смене руководства в Театре имени Гоголя.