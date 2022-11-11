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Баста, Zoloto и Shortparis записали переосмысленные версии саундтреков из «Брата»
Виктория Шанина
Сегодня в 16:23

В честь 25-летия выхода культового фильма «Брат» Алексея Балабанова лейбл Gazgolder выпустил трибьют-альбом «Поколение Брат». В нем собраны новые версии саундтреков из картины, записанные современными артистами.

В записи пластинки приняли участие Zoloto, Feduk, Баста, Anikv, Shortparis и «Казускома». А открывает релиз интро от дочери Сергея Бодрова Ольги и сына Алексея Балабанова Петра.

«На фильмах про Данилу Багрова выросло целое поколение. Это поколение — мы, ровесники „Брата“. <…> Вы слушаете „Поколение брат“ — альбом, где поколение детей признается в любви к творчеству отцов. Подпевайте, делитесь, любите», — говорят Ольга Бодрова и Петр Балабанов.

Баста в своих соцсетях рассказывает, что пытался сделать кавер на песню «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации» в течение семи лет. Он несколько раз переписывал трек, пока у него не получилась композиция, попавшая на трибьют.

«У меня особенное отношение к фильму. К работе над треком я подошел с высокой ответственностью, потому что все оригинальные версии песен стали знаковым культурным явлением, как и сам фильм», — заявляет артист.

Владимир Золотухин, более известный под псевдонимом Zoloto, поделился, что слушал саундтреки из фильма «Брат» еще со школы — тогда эти композиции он слушал на кассетах.

«Я шел в школу и представлял себя Данилой Багровым. С тех пор многое поменялось, и отношение к фильму и отношение к эпохе, но влияние этой картины и музыки на наше поколение неоспорима. В трибьюте мое переосмысление песни Наутилуса „Крылья“», — рассказал Золотухин.

«Поколение Брат» — это первый опыт переосмысления композиций, звучавших в фильмах «Брат» и «Брат-2». Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.

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