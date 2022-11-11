Баста, Zoloto и Shortparis записали переосмысленные версии саундтреков из «Брата»

«Я шел в школу и представлял себя Данилой Багровым. С тех пор многое поменялось, и отношение к фильму и отношение к эпохе, но влияние этой картины и музыки на наше поколение неоспорима. В трибьюте мое переосмысление песни Наутилуса „Крылья“», — рассказал Золотухин.