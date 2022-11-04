Shortparis, СБПЧ и Gorillaz: главные релизы этой пятницы

По традиции, в ночь с четверга на пятницу было много музыкальных релизов. Делимся главными новинками.
Gorillaz
«Baby Queen»
Gorillaz выпустили лиричный, слегка вдохновленный ретровейвом сингл «Baby Queen». Он войдет в новый альбом группы «Cracker Island», релиз которого запланирован на 23 февраля 2023 года.
Shortparis
«Новое Новое»
Мини-альбом от Shortparis, состоящий из четырех треков. Здесь — отсылки к русской культуре, актуальной остросоциальной проблематике и саундтрек из фильма «Капитан Волконогов бежал».
DenDerty & ЛСП
«Мрак»
Еще одно рассуждение на злобу дня — от DenDerty и ЛСП. Три минуты рока про боль и пустоту внутри каждого.
СБПЧ
«Ничего больше нет»
Новый альбом от инди-дуэта СБПЧ. Внутри — 11 сольных треков и один фит с петербургским музыкантом Михаилом Феничевым.
Thrill Pill
«Chelsea 3»
Репер Thrill Pill держится в стороне от рефлексии в новом альбоме. На фитах — Obladaet, Blago White и SKB.
Дрейк & 21 Savage
«Her Loss»
Большой совместный хип-хоп-альбом от Дрейка и 21 Savage. Вышел чуть позже, чем было запланировано, зато в нем есть фит с Трэвисом Скоттом — легкий по звучанию, но довольно печальный по смыслу.
Joji
«Smithereens»
Joji в этот раз разделил альбом на две части. Артист продолжает писать треки в привычном меланхоличном стиле.