Реклама
Новости
Shortparis, СБПЧ и Gorillaz: главные релизы этой пятницы
Виктория Шанина
Сегодня в 09:37

По традиции, в ночь с четверга на пятницу было много музыкальных релизов. Делимся главными новинками.

Gorillaz

«Baby Queen»

Gorillaz выпустили лиричный, слегка вдохновленный ретровейвом сингл «Baby Queen». Он войдет в новый альбом группы «Cracker Island», релиз которого запланирован на 23 февраля 2023 года.

Shortparis

«Новое Новое»

Мини-альбом от Shortparis, состоящий из четырех треков. Здесь — отсылки к русской культуре, актуальной остросоциальной проблематике и саундтрек из фильма «Капитан Волконогов бежал».

«Если вы захотите подпевать песням, то правильнее делать это сквозь сжатые зубы», — пишет группа.

DenDerty & ЛСП

«Мрак»

Еще одно рассуждение на злобу дня — от DenDerty и ЛСП. Три минуты рока про боль и пустоту внутри каждого.

СБПЧ

«Ничего больше нет»

Новый альбом от инди-дуэта СБПЧ. Внутри — 11 сольных треков и один фит с петербургским музыкантом Михаилом Феничевым.

Thrill Pill

«Chelsea 3»

Репер Thrill Pill держится в стороне от рефлексии в новом альбоме. На фитах — Obladaet, Blago White и SKB.

Дрейк & 21 Savage

«Her Loss»

Большой совместный хип-хоп-альбом от Дрейка и 21 Savage. Вышел чуть позже, чем было запланировано, зато в нем есть фит с Трэвисом Скоттом — легкий по звучанию, но довольно печальный по смыслу.

Joji

«Smithereens»

Joji в этот раз разделил альбом на две части. Артист продолжает писать треки в привычном меланхоличном стиле.

расскажите друзьям
люди
Михаил ФеничевТрэвис Скотт
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»