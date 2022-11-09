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Reuters: состояние Илона Маска снизилось на 70 млрд долларов из‑за покупки Twitter
Виктория Шанина
Сегодня в 09:18

Состояние Илона Маска после его объявления о планах купить Twitter в апреле начало активно уменьшаться. С того момента оно снизилось уже на 70 млрд долларов, пишет Reuters.

В рейтинге богатейших людей мира Forbes, который обновляется в режиме реального времени, состояние Маска впервые с сентября 2021 года опустилось ниже отметки в 200 млрд долларов — до 197,4 млрд.

Большую часть состояния Маска составляет его доля в компании Tesla — он владеет 15% акций. Производитель электромобилей потерял почти половину своей рыночной стоимости, которая сейчас составляет 622 млрд долларов.

По данным Reuters, это связано с тем, что инвесторы активно продают свои акция Tesla из‑за опасений, что Илон Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию Twitter.

Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С того момента уже произошло несколько изменений — Маск уволил прежнее руководство, разблокировал страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные «по сомнительным причинам»), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.

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