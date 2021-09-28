Состояние Илона Маска превысило 200 млрд долларов. Он вновь стал богатейшим человеком мира

Илон Маск вновь занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Об этом сообщило издание на своем сайте. Его состояние оценили в 203,4 млрд долларов.

Помимо Маска, отметку в 200 млрд долларов удавалось преодолеть только двум людям — главе Amazon Джеффу Безосу и президенту LVNH Бернару Арно. Однако в данный момент их активы скромнее: состояние Безоса, занимающего вторую позицию в списке, составляет 197,7 млрд.

Лидерство Маска обусловлено ростом акций его компании Tesla. 27 сентября они выросли до 791,36 доллара — это максимальный показатель с февраля 2021 года. Благодаря этому Маск стал богаче на 3,8 млрд долларов.

Безос, напротив, потерял за последние сутки 1 млрд долларов из‑за падения акций Amazon. К тому же по сравнению с прошлой зимой Маск увеличил свою долю в Tesla за счет получения дополнительных грантов.

Рыночная капитализация компании Tesla составляет на данный момент свыше 792 млрд долларов. Другое предприятие Маска — SpaceX — оценивается в 74 млрд долларов.