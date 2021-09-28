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Состояние Илона Маска превысило 200 млрд долларов. Он вновь стал богатейшим человеком мира

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:53

Илон Маск вновь занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Об этом сообщило издание на своем сайте. Его состояние оценили в 203,4 млрд долларов.

Помимо Маска, отметку в 200 млрд долларов удавалось преодолеть только двум людям — главе Amazon Джеффу Безосу и президенту LVNH Бернару Арно. Однако в данный момент их активы скромнее: состояние Безоса, занимающего вторую позицию в списке, составляет 197,7 млрд.

Лидерство Маска обусловлено ростом акций его компании Tesla. 27 сентября они выросли до 791,36 доллара — это максимальный показатель с февраля 2021 года. Благодаря этому Маск стал богаче на 3,8 млрд долларов.

Безос, напротив, потерял за последние сутки 1 млрд долларов из‑за падения акций Amazon. К тому же по сравнению с прошлой зимой Маск увеличил свою долю в Tesla за счет получения дополнительных грантов.

Рыночная капитализация компании Tesla составляет на данный момент свыше 792 млрд долларов. Другое предприятие Маска — SpaceX — оценивается в 74 млрд долларов.

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