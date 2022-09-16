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BoF: Gap разрывает контракт с Канье Уэстом
Денис Ламехов
Сегодня в 06:47

Американская сеть магазинов одежды Gap разрывает контракт с Канье Уэстом и его брендом Yeezy, изначально рассчитанный на 10 лет, пишет The Business of Fashion со ссылкой на письмо гендиректора ретейлера Марка Брейтбарда сотрудникам компании.

Брейтбард сообщил: «Мы [Gap и Канье] одинаково стремимся к тому, чтобы дать людям возможность приобретать качественную, прогрессивную с точки зрения моды, при этом утилитарную одежду в рамках Yeezy Gap — как онлайн, так и офлайн. Но мы работаем несогласованно».

«Мы решили завершить партнерство», — добавил он. Запланированные к текущему моменту релизы при этом увидят свет. Gap рассчитывал получать от сделки порядка 1 млрд долларов ежегодно.

Вчера, 15 сентября, Уэст сообщил, что намерен выйти из контракта с американской сетью. Он обвинил ее в неисполнении обязательств. По словам Канье, 40% коллекции Yeezy и Gap должны были поступить в офлайн-магазины во второй половине 2021 года, а к июлю 2023 года ретейлер должен открыть пять розничных точек Yeezy Gap — но пока не открыл ни одну.

Выпуск линейки продвигался медленно: за примерно полтора года с момента подписания контракта в 2020-м доступны для покупки стали только пуховик и толстовка с капюшоном. В 2022 году в магазины поступили вещи из трехстороннего проекта Yeezy Gap Engineered by Balenciaga с участием Демны Гвасалии.

12 сентября Уэст заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества со сторонними брендами, но сохранит текущие контракты: «Настала пора двигаться в одиночку. Это нормально. Я принес деньги компаниям, они принесли деньги мне. Мы придумали то, что навсегда изменит сферу одежды. <…> Для меня настало время создавать новую индустрию. Больше никакие компании не встанут между мной и моей аудиторией».

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