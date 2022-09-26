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В Крыму около 400 человек получили некорректные повестки в рамках мобилизации
Юлия Онодэра
Вчера в 21:45

В Крыму около 400 человек получили некорректные повестки в рамках частичной мобилизации. Их всех освободили от призыва из‑за случившегося. Об этом рассказали на портале правительства республики.

«В Крыму после призыва вернули порядка 400 человек, потому что их привезли, они показали документы, что там по возрасту не подходят. И в первый день 300 с чем‑то», — заявил начальник Службы по мобилизационной работе и теробороне Крыма Виктор Фесенко.

Он подчеркнул, что все граждане, которые меняли место жительства, социальное положени или профессию, должны сообщить об изменениях в военкомат. Также необходимо рассказать военкомату о изменении состояния здоровья.

«Вот говорят, что у человека нет легкого и его призвали. Да, это плохо, что призвали, но военкомат об этом не знал. В большинстве сами граждане виноваты, что они не вовремя становятся на воинский учет. Должна быть отметка, что человек непригоден по состоянию здоровья, поменяют статус», — сказал Фесенко.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.

На портале «Объясняем.рф» сообщалось, что призыву подлежат люди с категорией годен (А), годен с незначительными ограничениями (Б) и ограниченно годен (В). Последних, как уточнил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, призовут в последнюю очередь. Остальные две категории — временно не годен (Г) и не годен (Д) — мобилизации не подлежат.

Согласно указу Путина, под мобилизацию не попадут работники оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявили, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

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