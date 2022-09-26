Главное о мобилизации: закроют ли границы, что грозит за уклонение и другие вопросы

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября. «Афиша Daily» рассказывает все, что на данный момент известно о призыве россиян на военную службу.

Кого все-таки призывают?

Согласно официальному правительственному порталу «Объясняем.рф», мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В — то есть в том числе и ограниченно годные .

Вам пришла повестка. Что вам грозит за неявку в военкомат?

Baza со ссылкой на горячую линию Минобороны сообщает, что на данный момент ответственность за неявку в военкомат предусматривает 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Это штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет .

При этом повестка считается врученной, только если вы приняли ее лично в руки и расписались в документе . Все остальные способы отправки повесток и звонки не накладывают на вас никаких обязательств. Учтите, что повестки сейчас вручают не только сотрудники военкоматов, но и работодатели, это практикуется в первую очередь в государственных организациях. По закону работодатель должен содействовать своевременной явке сотрудника в военкомат. В противном случае ему грозит штраф до 3000 рублей по статье 21.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Могут ли посадить на 10 лет за уклонение от службы?

Только если вы уже официально стали военным. 24 сентября Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Согласно ему, за добровольную сдачу в плен, дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Речь только о тех, кто уже прибыл в военный комиссариат, прошел медосвидетельствование, по нему есть решение мобилизационной комиссии и приказ военного комиссариата. И вот в этом случае — после приказа военкомата — для гражданина может наступить ответственность по статье 337 УК РФ о неявке и дезертирстве.

Границы закроют?

Слухи об этом ходили с начала мобилизации, однако первое заявление официального лица на эту тему прозвучало только в понедельник, 26 сентября. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил РИА «Новости», что считает необходимым запретить россиянам призывного возраста выезжать за границу. На его слова отреагировали сенатор Андрей Клишас и депутат «Единой России» Евгений Попов — оба высказались против этого предложения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «в настоящий момент никаких решений на этот счет нет».

При этом сразу несколько СМИ со ссылками на неназванные источники сообщили о возможном закрытии границ для людей, подлежащих мобилизации, с конца сентября. Официальных подтверждений этому нет: Минобороны разъяснило, что «в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается».

Фактически выехать еще можно?

Да, но ситуация меняется. По данным издания «Новая газета. Европа», ФСБ сообщила, что после объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тыс. мужчин.

The Bell утверждает, что в аэропортах начали запрещать выезд мужчинам призывного возраста по спискам из военкоматов. Источники издания уточнили, что речь не обо всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания. База постоянно обновляется, запреты от военкоматов поступают порциями и в разных регионах с разной скоростью.

Пока большинству желающих удается покинуть страну. Блогер Роман Зарипов проанализировал 1600 сообщений в телеграм-канале «Пограничный контроль», оставленных с 22 по 26 сентября. Всем мужчинам удалось выехать из России, если у них не было врученных повесток или задолжностей у приставов. Отказ получили 19 человек.

А что с авиасообщением?

Доступных билетов на прямые рейсы из Москвы в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца сентября нет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные билетных агрегаторов. По словам авиаэкспертов, билеты на прямые рейсы в Дубай и Стамбул закончились в конце прошлой недели. Россияне покупали их по повышенным тарифам — за 110–200 тыс. рублей на человека по маршруту Москва — Стамбул. В середине сентября такой билет можно было приобрести за 30–40 тыс. рублей. Прямой рейс в Ереван из Москвы сейчас обойдется в 383,6 тыс. рублей, стыковочный (с тремя пересадками) — в 187,9 тыс. рублей. В Ташкент напрямую можно улететь за 322,5 тыс. рублей, с одной пересадкой — за 221,8 тыс. рублей.

Что происходит на сухопутных границах?

Они перегружены. На российско-грузинской границе (КПП «Верхний Ларс») пробка из 3500 автомобилей, она растянулась на 20 километров. Чтобы ее пройти, по информации разных источников, требуется от 40 до 90 часов. Вечером 26 сентября эту границу разрешили проходить пешком.

Некоторых граждан России, подлежащих мобилизации, не пускают в Казахстан, им говорят о необходимости прийти в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям. При этом Комитет нацбезопасности страны утверждает, что пункты пропуска на границе с РФ функционируют в штатном режиме.

Кого решили освободить от мобилизации?

Владимир Путин подписал указ, дающий отсрочку по мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование в государственных учреждениях. Документ распространяется и на аспирантов. На горячей линии Минобрнауки уточнили, что аспирантов и ординаторов не будут призывать по мобилизации, потому что они тоже считаются обучающимися. При этом на портале «Объясняем.рф» указано, что заочники могут попасть под мобилизацию по решению комиссии.

В Минобороны говорили, что под мобилизацию не попадут граждане с соответствующим высшим образованием, работающие в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Также в ведомстве уточняли, что не будут призываться занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа, военные пенсионеры старше 65 лет в отставке.

Можно ли пройти альтернативную гражданскую службу?

Альтернативную гражданскую службу выбирают люди, которым нести военную службу не позволяют убеждения. На портале «Объясняем.рф» сообщается, что во время мобилизации выбрать АГС невозможно. Однако это противоречит Конституции. В пункте 3 статьи 59 говорится: «Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

Где готовы принять россиян, которые не хотят нести военную службу?