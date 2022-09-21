Финляндия откажет в визах мужчинам из России, если они заявят о нежелании вернуться на родину

Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер заявил о росте заявок от российских мужчин призывного возраста на финские шенгенские визы. Его цитируют местные СМИ.

«Есть заявления, из которых ясно, что люди хотят покинуть Россию, и условия возврата не выполняются. Тогда решение по визе отрицательное», — сообщил также Таннер.

Он уточнил, что среди других причин для отклонения заявок — «неясности» в документах. «Вопрос не в желании», — заявил Таннер, добавив, что в этом вопросе необходимо соблюдать закон.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Еще до мобилизации Финляндия сократила выдачу туристических документов для граждан России в 10 раз — это произошло в начале сентября. Кроме того, россияне могут подавать заявления только в четырех городах — Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске — и только по понедельникам.

20 сентября финские власти попросили Евросоюз дать рекомендации всем странам Шенгенской зоны об аннулировании или отзыве виз, выданных гражданам России, а также о введении запретов на въезд.

ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября. Выдачу турвиз для россиян уже заморозили Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия. Первые три страны закрыли въезд россиянам с шенгенскими визами.