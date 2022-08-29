Финляндия будет принимать документы на туристическую визу только в четырех городах России

С 1 сентября россияне смогут подавать документы на туристические визы в Финляндию только в четырех городах и только по понедельникам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего будет приниматься до 500 заявлений в день. Подать документы на туристические визы можно будет в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

«Если вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день. Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», — рассказали в МИД.

Ранее Финляндия решила с 1 сентября в 10 раз сократить число туристических виз для россиян по сравнению с нынешним уровнем. Кроме того, кабмин Финляндии предложил ввести новый тип гуманитарной визы для россиян для облегчения поездок гражданским активистам и журналистам.