Финляндия предложила Евросоюзу разработать общие рекомендации по аннулированию виз россиян

Финляндия просит Евросоюз разработать общие рекомендации по визовой политике в отношении граждан России. Заявление МИДа республики цитирует ТАСС.

Власти страны попросили дать рекомендации всем странам Шенгенской зоны об аннулировании или отзыве виз, выданных россиянам, а также о введении запретов на въезд.

Согласно заявлению ведомства, это необходимо, чтобы страны Шенгенского соглашения при отказе во въезде российским гражданам одновременно либо аннулировали, либо отзывали визы у таких лиц, либо вводили для них запрет на въезд в соответствии «со стандартной практикой».

Такой шаг, по мнению финского МИДа, поможет предотвратить возможность въезда россиян в Шенгенскую зону через страну, которая до этого не отказывалась их принять. Информация будет храниться в Шенгенской информационной системе.

Выдача финских туристических документов для граждан России была сокращена в 10 раз в начале сентября. Кроме того, россияне могут подавать заявления только в четырех городах — Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске — и только по понедельникам.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября. Выдачу турвиз для россиян уже заморозили Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия. Первые три страны закрыли въезд россиянам с шенгенскими визами.