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Ректор «Шанинки» Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве. Его отпустили под домашний арест

Семён Гудошников
Сегодня в 11:57
Обновлено сегодня в 13:18:

Тверской районный суд Москвы перевел ректора «Шанинки» Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Под домашним арестом Зуев будет находиться до 11 октября 2022 года. Прогулки, о которых просил адвокат, ректору не разрешили.

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев полностью признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере и возместил ущерб. Об этом заявил следователь в суде, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, Зуев дал изобличающие показания на других фигурантов. Полиция попросила суд перевести ректора из СИЗО под домашний арест.

Сергея Зуева задержали 12 октября 2021 года, а на следующий день отправили под домашний арест. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

20 октября адвокат Зуева сообщил, что его подзащитного госпитализировали из‑за проблем с сердцем, а 21 октября мужчине провели экстренную операцию. 9 ноября Зуева перевели в СИЗО.

Отпустить ректора «Шанинки» из‑под ареста попросили Владимира Путина академики РАН. Они назвали абсурдными обвинения в адрес Зуева, отмечая, что его многолетний труд, а также безупречная академическая и общественная репутация исключают причастность ректора к «какому‑либо мошенничеству или хищению».

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