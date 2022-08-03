Ректор «Шанинки» Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве. Его отпустили под домашний арест

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев полностью признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере и возместил ущерб. Об этом заявил следователь в суде, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, Зуев дал изобличающие показания на других фигурантов. Полиция попросила суд перевести ректора из СИЗО под домашний арест.

Сергея Зуева задержали 12 октября 2021 года, а на следующий день отправили под домашний арест. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

20 октября адвокат Зуева сообщил, что его подзащитного госпитализировали из‑за проблем с сердцем, а 21 октября мужчине провели экстренную операцию. 9 ноября Зуева перевели в СИЗО.

Отпустить ректора «Шанинки» из‑под ареста попросили Владимира Путина академики РАН. Они назвали абсурдными обвинения в адрес Зуева, отмечая, что его многолетний труд, а также безупречная академическая и общественная репутация исключают причастность ректора к «какому‑либо мошенничеству или хищению».