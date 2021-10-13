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Ректора «Шанинки» Сергея Зуева отправили под домашний арест

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:32

Тверской районный суд отправил под домашний арест ректора Московской школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Об этом сообщает ТАСС.

Домашний арест продлится до 7 декабря. Поддержать Зуева к зданию суда пришли около 60 преподавателей и студентов «Шанинки».

Ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

Ее обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук в деле фигурирует в качестве подрядчика.

По делу Раковой арестованы еще четыре человека: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Никто из них свою вину не признает.

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