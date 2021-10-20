РИА «Новости»: ректора «Шанинки» госпитализировали из‑за проблем с сердцем

Ректора Московской школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 млн рублей, госпитализировали из‑за проблем с сердцем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката.

Ученого, который сейчас находится под домашним арестом, отправили на скорой в гражданскую больницу. Его адвокат отметил, что у Зуева гипертоническая болезнь, «он сердечник», и добавил, что скорую ему вызывали и накануне.

Ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября. 12 октября Зуев был задержан, а на следующий день — отправлен под домашний арест до 7 декабря.

Ракову обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук в деле фигурирует в качестве подрядчика.

По делу экс-замминистра арестованы еще четыре человека: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Никто из них свою вину не признает.