перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стало известно, кто купил единственную в мире копию альбома Wu-Tang Clan 17:55
Фронтмен группы «Ляпис Трубецкой» избил зрителя на концерте 17:52
Ректору «Шанинки», заподозренному в хищении 21 млн рублей, проводят операцию на сердце 17:44
Вышел трейлер фильма по видеоигре Uncharted. В главных ролях — Том Холланд и Марк Уолберг 17:27
Kevin Mazur/Getty Images
Как новые правила «Грэмми» изменят списки номинантов? Variety спросил у инсайдеров 17:19
На МЦК установят систему искусственного интеллекта, которая выявит асоциальное поведение по звуку 16:51
Директора московской клиники осудили за то, что он взял на работу гея 16:43
В отношении создателей 1xBet вынесли первый приговор. Нелегальный доход оценили в 63 млрд рублей 16:01
Российские операторы связи начнут cдавать смартфоны в аренду 15:50
navalny/Instagram
В Кремле раскритиковали присуждение премии Сахарова Алексею Навальному 15:41
Forbes: контракт с ресторанным гидом Michelin обошелся правительству Москвы в 80 млн рублей 15:08
«Дождь»* исключили из списка СМИ, получающих иностранное финансирование 14:45
Психологи: мемы помогают лучше справляться со стрессом из‑за пандемии 14:40
Bookface? Facepalm? Fakebook? Пользователи гадают, как переименуется Facebook. Только мемы! 14:17
Naja Bertolt Jensen/Unsplash
ООН: объем пластика в морях и океанах может увеличиться в три раза к 2040 году 14:16
Рядом с главным зданием МГУ установят цифровой куб. Он будет транслировать фестиваль «Твоя Москва» 13:34
В Подмосковье введут новые ограничения из‑за ковида. Нерабочие дни — с 28 октября по 7 ноября 12:39
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября 12:21
Актрису, сыгравшую представительницу МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трем месяцам колонии 12:17
SJ Objio/Unsplash
В России обновились антирекорды по коронавирусу. Заразились 36 339 человек, умерли 1036 11:43
Отключить рекламу

Ректору «Шанинки», заподозренному в хищении 21 млн рублей, проводят операцию на сердце

Семён Гудошников
Сегодня в 17:44

Ректору Московской школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, обвиняемому в хищении 21 млн рублей, проводят экстренную операцию на сердце. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Сергей Севрук.

Операцию проводят в одной из московских больниц. До этого Зуева доставили на скорой в реанимацию. «После операции, очевидно, его также переведут в реанимационную палату», — заявил адвокат.

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день — отправили под домашний арест до 7 декабря. 20 октября его адвокат сообщил, что Зуева госпитализировали из‑за проблем с сердцем.

Ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

Ракову обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук в деле фигурирует в качестве подрядчика.

По делу экс-замминистра арестованы еще четыре человека: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Никто из них свою вину не признает.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
РАНХиГС
ИТАР-ТАСС
Люди
Максим Инкин
Сергей Зуев
Артур Стеценко
Сергей Севрук
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить