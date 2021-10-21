Ректору «Шанинки», заподозренному в хищении 21 млн рублей, проводят операцию на сердце

Ректору Московской школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, обвиняемому в хищении 21 млн рублей, проводят экстренную операцию на сердце. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Сергей Севрук.

Операцию проводят в одной из московских больниц. До этого Зуева доставили на скорой в реанимацию. «После операции, очевидно, его также переведут в реанимационную палату», — заявил адвокат.

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день — отправили под домашний арест до 7 декабря. 20 октября его адвокат сообщил, что Зуева госпитализировали из‑за проблем с сердцем.

Ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

Ракову обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук в деле фигурирует в качестве подрядчика.

По делу экс-замминистра арестованы еще четыре человека: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Никто из них свою вину не признает.