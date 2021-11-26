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Академики РАН попросили Путина отпустить из СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:20

59 профессоров и членов Российской академии наук (РАН) опубликовали открытое письмо президенту Владимиру Путину в защиту ректора «Шанинки» Сергея Зуева, который находится СИЗО по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Новая газета».

В своем обращении академики РАН назвали абсурдными обвинения в адрес Зуева, отмечая, что его многолетний труд, а также безупречная академическая и общественная репутация исключают причастность ректора к «какому‑либо мошенничеству или хищению».

Они также отметили, что Зуев нуждается в пристальном врачебном контроле и постоянной корректировке медикаментозного лечения. Кроме того, у него на иждивении находятся пожилые родители, а также два сына, один из которых инвалид с расстройством аутического спектра.

«Зуеву должна быть выбрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. Согласно статье 108 УПК РФ, заключение под стражу как крайняя мера не может применяться при возможности использовать более мягкую меру пресечения и не должно применяться по так называемым экономическим делам», — сказано в письме.

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день отправили под домашний арест. 20 октября его адвокат сообщил, что Зуева госпитализировали из‑за проблем с сердцем. 21 октября мужчине провели экстренную операцию. 9 ноября Зуева перевели в СИЗО до 7 декабря.

Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

25 ноября исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова дала показания на всех фигурантов изначального уголовного дела, в том числе и на Зуева. Сама она также полностью признала свою вину. В этот же день ректора обвинили в мошенничестве с трудоустройством. По версии следствия, он фиктивно нанимал сотрудников с целью хищения денег вуза.

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