Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. С ним ведутся следственные действия

Ректор Московской школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев задержан. Об этом информированные источники сообщили «Медузе»* и «Интерфаксу».

По их словам, у следствия возникли претензии к Зуеву в рамках дела о мошенничестве против экс-замминистра просвещения РФ Марии Раковой.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что с ректором «Шанинки» проводятся следственные действия. После допроса будет принято решение об избрании для него меры пресечения.

В пресс-службе вуза комментировать ситуацию не стали, заявив, что у них нет информации. Там отметили, что сотрудничают со следствием по делу Раковой.

Источник Readovka сказал, что ректора задержали еще накануне. По данным издания, следствие считает, что хищение средств Раковой, которые она выделяла на программы «Шанинки», не могло пройти без участия Зуева.

Марию Ракову арестовали 7 октября. Ее обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. В качестве подрядчика в деле фигурирует Московская школа социальных и экономических наук.

По делу Раковой арестованы еще пять человек: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

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