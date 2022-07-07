Сайт IKEA в России перестал работать из‑за большой нагрузки

Российский сайт шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA перестал работать — на нем опубликовано соответствующее сообщение.

В объявлении указано: «Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно».

3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, а в середине июня сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

На фоне этого сеть устроила финальную распродажу, чтобы избавиться от оставшихся товаров на своих российских складах. Закрытая офлайн-распродажа только для сотрудников IKEA стартовала 27 июня. Все остальные должны были присоединиться к ней онлайн 1 июля, но позже ее открытие перенесли на 5 июля.

5 июля в полночь ресурс перестал работать. Некоторые пользователи жаловались, что невозможно оформить заказ, кто‑то получил уведомление об ошибке при попытке авторизоваться, а у кого‑то сайт не открывался вовсе. Ретейлер приостановил прием заказов на своем сайте из‑за технических проблем.

6 июля шведская сеть предложила оформлять заказы на прощальной распродаже с помощью заявок, однако затем их прием был приостановлен. Также компания ввела ряд ограничений. К примеру, максимальная сумма покупки не должна превышать 1 млн рублей.