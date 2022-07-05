Сайт IKEA не работает с ночи

Начиная с 00.00 часов 5 июля, дня открытия финальной онлайн-распродажи IKEA, сайт шведской сети перестал работать. Также у покупателей возникли проблемы при попытке зайти в приложение, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Некоторые пользователи жалуются, что невозможно оформить заказ, кто‑то получает уведомление об ошибке при попытке авторизоваться, а у кого‑то сайт не открывается вовсе. Как отмечает ТАСС, в компании также предупредили о возможных сложностях при отслеживании статуса заказов.

По состоянию на 9.00 ресурс по-прежнему работает с перебоями. Сам сайт открывается, но вот добавить товары в корзину не получается. Судя по всему, наплыв пользователей просто не уменьшается.