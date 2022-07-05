перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Empire показал новые кадры из второго «Аватара» с персонажами Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса 10:59
Джеймс Кэмерон может передать четвертого и пятого «Аватара» другому режиссеру 10:46
Власти Курской области сообщили об обстрелах приграничных с Украиной населенных пунктов 9:40
«Билайн» перестанет поддерживать 3G в Москве и Подмосковье 8:52
Сайт IKEA не работает с ночи 8:51
В системе оформления Fan ID произошел сбой в первый день работы Вчера в 22:59
Суд отменил решение о блокировке сайта «ОВД-Инфо»* Вчера в 21:55
Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» Вчера в 20:36
Пожар в Музее Римского-Корсакова, обвинение Канье Уэста в плагиате и другие новости дня
Вчера в 20:07 дайджест
В Нидерландах фермеры устроили протест и заблокировали доступ к десяткам складов супермаркетов Вчера в 19:05
Большой адронный коллайдер разгонят до максимальной скорости после трехлетнего перерыва Вчера в 18:34
Spotify тестирует функцию, которая позволит создавать подкасты прямо в приложении Вчера в 18:17
Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск Вчера в 17:25
Alex Blăjan/Unsplash
Греция возобновила выдачу виз в России Вчера в 16:59
РИА «Новости»: Федотова забрали в армию после конфликта с ЦСКА Вчера в 16:54
Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов за недопуск российских теннисисток Вчера в 16:51
В Москве выбрали место для площади ЛНР Вчера в 16:09
Авторы «Смуты» отключили сайт и сообщество во «ВКонтакте». В компании заявили, что это ребрендинг Вчера в 15:40
Kanye West/YouTube
Канье Уэста обвинили в плагиате. Он скопировал семпл для трека из «Donda 2» Вчера в 15:07
Белгородский митрополит призвал «прекратить кровопролитие» после обстрелов Белгорода Вчера в 14:59

Сайт IKEA не работает с ночи

Виктория Шанина
Сегодня в 8:51

Начиная с 00.00 часов 5 июля, дня открытия финальной онлайн-распродажи IKEA, сайт шведской сети перестал работать. Также у покупателей возникли проблемы при попытке зайти в приложение, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Некоторые пользователи жалуются, что невозможно оформить заказ, кто‑то получает уведомление об ошибке при попытке авторизоваться, а у кого‑то сайт не открывается вовсе. Как отмечает ТАСС, в компании также предупредили о возможных сложностях при отслеживании статуса заказов.

По состоянию на 9.00 ресурс по-прежнему работает с перебоями. Сам сайт открывается, но вот добавить товары в корзину не получается. Судя по всему, наплыв пользователей просто не уменьшается.

3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, а в середине июня сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

На фоне этого шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома устроила финальную распродажу, чтобы избавиться от оставшихся товаров на своих российских складах. Закрытая оффлайн-распродажа только для сотрудников IKEA стартовала 27 июня. Все остальные должны были присоединиться к ней онлайн 1 июля, но позже ее открытие перенесли на 5 июля.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
джаз
Hot Havana Orchestra
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ikea
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить