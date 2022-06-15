IKEA продаст все четыре фабрики в России

IKEA решила сократить масштаб бизнеса в России и продать все четыре фабрики — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем», — рассказали в IKEA.

Компания также уменьшит штат сотрудников на собственных производствах. Импорт и экспорт товаров в России и Беларуси останется на паузе. А торговые центры «Мега», которые принадлежат IKEA, и бизнес-парк «Химки» продолжат работать.

В компании подчеркнули, что розничный бизнес IKEA в стране будет ждать «оптимизация», которая коснется многих сотрудников. Для того чтобы обеспечить необходимые бизнес-процессы, IKEA организует продажу всех своих товаров со склада сотрудникам и клиентам. Сроки проведения распродажи будут анонсированы в ближайшее время на сайте.

3 марта IKEA приостановила свою деятельность в России и Беларуси из‑за «военной операции» на территории Украины. Тогда в компании заявляли, что эта ситуация повлияла на цепочку поставок и операции в регионе.