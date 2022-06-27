IKEA начала распродажу товаров со склада для сотрудников

IKEA начала распродавать товары со склада для сотрудников, сообщается на сайте компании. Закрытая распродажа по пропускам продлится до 1 июля, а после закупиться смогут обычные клиенты в онлайн-магазине, передает телеграм-канал Baza.
Baza выложила ролик с открытия магазина для сотрудников в Химках. Работники смогут купить товары со скидкой от 15%, закупка оптом и для перепродажи запрещена.
Авторы телеграм-канала «Кабачковая икра по акции» заметили на «Авито» объявления с предложениями для сотрудников IKEA выкупить мебель в магазине за 500 и даже 10 тыс. рублей. В некоторых объявлениях указана договорная цена.
3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси. Компания продаст все четыре свои фабрики в России, а ее активы может купить мебельный ретейлер Hoff.
22 июня стало известно, что IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, где расположены ее магазины, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.