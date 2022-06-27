IKEA начала распродажу товаров со склада для сотрудников

IKEA начала распродавать товары со склада для сотрудников, сообщается на сайте компании. Закрытая распродажа по пропускам продлится до 1 июля, а после закупиться смогут обычные клиенты в онлайн-магазине, передает телеграм-канал Baza.

Baza выложила ролик с открытия магазина для сотрудников в Химках. Работники смогут купить товары со скидкой от 15%, закупка оптом и для перепродажи запрещена.