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IKEA начала распродажу товаров со склада для сотрудников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

IKEA начала распродавать товары со склада для сотрудников, сообщается на сайте компании. Закрытая распродажа по пропускам продлится до 1 июля, а после закупиться смогут обычные клиенты в онлайн-магазине, передает телеграм-канал Baza.

Baza выложила ролик с открытия магазина для сотрудников в Химках. Работники смогут купить товары со скидкой от 15%, закупка оптом и для перепродажи запрещена.

Авторы телеграм-канала «Кабачковая икра по акции» заметили на «Авито» объявления с предложениями для сотрудников IKEA выкупить мебель в магазине за 500 и даже 10 тыс. рублей. В некоторых объявлениях указана договорная цена.

3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси. Компания продаст все четыре свои фабрики в России, а ее активы может купить мебельный ретейлер Hoff.

22 июня стало известно, что IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, где расположены ее магазины, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.

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