IKEA приостановила онлайн-распродажу из‑за сбоев на сайте

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. <…> Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении IKEA. Отмечается, что товара на складах еще достаточно.

5 июля на сайте IKEA началась онлайн-распродажа товаров, оставшихся на российских складах. Ресурс перестал работать уже в полночь. Некоторые пользователи жаловались, что невозможно оформить заказ, кто‑то получил уведомление об ошибке при попытке авторизоваться, а у кого‑то сайт не открывался вовсе. Судя по всему, эту проблему так и не удалось решить.

3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, а в середине июня сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

На фоне этого шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома устроила финальную распродажу, чтобы избавиться от оставшихся товаров на своих российских складах. Закрытая офлайн-распродажа только для сотрудников IKEA стартовала 27 июня. Все остальные должны были присоединиться к ней онлайн 1 июля, но позже ее открытие перенесли на 5 июля.