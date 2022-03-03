Редакция «Эха Москвы» продолжит работу на ютьюб-канале радиостанции

Команда «Эха Москвы» сообщила, что продолжит работу в ютьюб-канале радиостанции. Заявление появилось в телеграм-канале «Эха».

Помимо ютьюба и телеграма публикация контента продолжится в твиттере, фейсбуке и инстаграме станции, а также в новостном канале «Минута в минуту».

Ранее, сегодня, 3 марта, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. Кроме того, по его словам, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы» из магазина приложений.

Главред отметил: «Я сказал, что я здесь, [в России], и если что случится, не дай бог, с „Эхом“, буду пытаться понять, смогу ли я делать новый проект». Венедиктов добавил, что продолжит работу над другими проектами, включая «Дилетант» и «Мой район».

1 марта РКН ограничил доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы», ее вещание было отключено. Ведомство также заблокировало телеканал «Дождь»* и сайт издания The Village.

*«Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.