Сайты «Эха Москвы» и «Дождя»* заблокировали. «Эхо Москвы» отключили от эфира

Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
«Редакция Эха Москвы категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта.
Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России.
Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — заявил Венедиктов.
Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно сообщению Генпрокуратуры, на сайтах «Дождя» и «Эха Москвы» размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».
Проект GlobalCheck сообщает, что сайты tvrain.ru и echo.msk.ru уже начали блокироваться в России.
После начала «военной операции» России на территории Украины Роскомнадзор заблокировал сайты «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда украинских СМИ.
*«Дождь», «Настоящее время» и «Крым. Реалии» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.