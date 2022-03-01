Сайты «Эха Москвы» и «Дождя»* заблокировали. «Эхо Москвы» отключили от эфира

Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению Генпрокуратуры, на сайтах «Дождя» и «Эха Москвы» размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Проект GlobalCheck сообщает, что сайты tvrain.ru и echo.msk.ru уже начали блокироваться в России.

После начала «военной операции» России на территории Украины Роскомнадзор заблокировал сайты «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда украинских СМИ.

*«Дождь», «Настоящее время» и «Крым. Реалии» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.