Главный редактор телеканала «Дождь»* решил уехать из России

Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко покинет Россию из соображений безопасности. Также из страны уедут некоторые его сотрудники. Об этом сообщил «Интерфакс».

В своем телеграм-канале Дзядко пояснил, что поводом для отъезда стала незаконная, по мнению журналиста, блокировка сайта «Дождя» и аккаунтов телекомпании в соцсетях. Дзядко также рассказал об угрозах в адрес ряда сотрудников.

«Мы будем обжаловать все принятые в отношении „Дождя“ решения и продолжим работать, частично — удаленно. „Дождь“ — законопослушное СМИ, никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были», — заявил Дзядко.

Он подчеркнул, что не видит оснований для блокировки ресурсов телеканала. Однако отметил, что вещание из другой страны команда медиапроекта организовывать не планирует.



* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

