«ВКонтакте» заблокировал страницу «Дождя»* по требованию Генпрокуратуры

Российская соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страницу телеканала «Дождь»* по требованию Генпрокуратуры. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Дождя».

Администрация соцсети получила уведомление о блокировке группы еще 1 марта, следует из ответа поддержки «ВКонтакте». В уведомлении ведомства говорится, что на странице «Дождя» публикуются материалы, «содержащие ложную информацию» о военных действия России на территории Украины, и «призывы к организации массовых (публичных) мероприятий» в стране.

На момент блокировки на страницу «Дождя» во «ВКонтакте» были подписаны более 520 тыс. пользователей.

Кроме того, заблокированной оказалась страница радиостанции «Эхо Москвы» во «ВКонтакте» (158 тыс. подписчиков) — при попытке входа высвечивается та же ошибка, что и у телеканала. На радиостанции об этом пока что не сообщали.

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты «Дождя» и «Эха Москвы». Радиостанцию также отключили от эфира.

Ведомство утверждает, что на сайтах указанных медиа размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Союз журналистов России пообещал обратиться в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и холдинг «Газпром-медиа» с требованием разъяснить причины ограничения их работы.

* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.