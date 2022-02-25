В Кремле заявили, что Путин слышит мнение тех, кто против военной операции на Украине

Путин слышит мнение тех, кто выступает против военной операции на Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент слышит мнение всех и понимает, скажем так, пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», — цитирует слова Пескова РИА «Новости».

«Безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И, с одной стороны, мы должны лучше объяснять этим гражданам — это тоже абсолютно понятно», — добавил Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что российские граждане не имеют права на несогласованные с властями протесты. Он оправдал действия силовиков, которые задержали накануне людей на митингах против войны на Украине.

«Эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения. Есть одиночные пикеты, но такие — ну я бы не сказал массовые, но мероприятия с участием определенного количества лиц — они просто не разрешены по закону. И поэтому в отношении них были приняты определенные меры», — заявил пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля также заявил, что проблемы из‑за запрета поставок иностранных элементов для высокотехнологичных отраслей решаемы. А отмена некоторых авиарейсов в России продиктована соображениями безопасности и скоро будет урегулирована.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщилось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В ночь на 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 погибших украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.