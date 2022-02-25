Лавров: Россия обеспечит демилитаризацию Украины

Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

Он добавил: «В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее».

По словам Лаврова, Россия заинтересована в том, чтобы украинский народ был независимым. «Никто не собирается оккупировать Украину», — отметил он.

Согласно заявлению руководителя МИД, президент Украины Владимир Зеленский «врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус [своей страны]». Ранее о готовности российских властей к таким контактам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

К вечеру Украина сообщила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области. Тогда же российское Минобороны рапортовало об уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морскую базу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных.

Утром 25 февраля Министерство обороны заявило, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины.