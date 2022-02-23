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WSJ: Евросоюз намерен ввести санкции против Шойгу, Захаровой, Вайно и Шувалова

Денис Ламехов
Сегодня в 18:02

Евросоюз намерен ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя администрации президента Антона Вайно, представителя МИД Марии Захаровой, председателя ВЭБ Игоря Шувалова и возглавляемого Евгением Пригожиным «Агентства интернет-исследований», сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Согласно данным газеты, ограничения также коснутся «некоторых высокопоставленных военачальников». О характере возможных санкций не сообщается. Намерения ЕС связаны с признанием Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об их признании Владимир Путин объявил 21 февраля. Днем позже договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.

Ранее в ЕС, а также Великобритании и США уже объявили о ряде ограничений. К санкциям присоединился ряд других стран — среди них Япония, Канада и Австралия.

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