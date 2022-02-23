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Япония, Канада и Австралия ввели санкции против России из‑за признания ДНР и ЛНР

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:05

Власти Японии Канады и Австралии ввели пакет санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о прекращении выдачи виз представителям республик Донбасса и замораживании их капиталов. Санкции также предусматривают запрет на экспортно-импортные отношения с республиками и операции с новым суверенным долгом России.

Власти Канады приняли решение усилить военное присутствие в Европе и объявили о первом этапе экономических санкций. По словам премьер-министра Джастина Трюдо, канадцам запрещается любая финансовая деятельность с ЛНР и ДНР, а также любые операции с покупкой российского госдолга. Канада также вводит санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание республик, и в отношении двух госбанков России, запрещая им любые финансовые операции.

О санкциях объявил и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. По его словам, восьмерым членам Совета безопасности будет запрещено въезжать на территорию Австралии. Отмечается, что позже в этот список будет включен более широкий круг лиц и организаций. Моррисон также заявил, что санкции будут введены в отношении всех предприятий и организаций ДНР и ЛНР в сфере транспорта, энергетики, телекоммуникации и нефтегазодобывающей отрасли.

Ранее о ряде ограничений объявили ЕС, Великобритания и США.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.

На первой пресс-конференции после признания ДНР и ЛНР президент заявил, что Россия признала республики в границах Луганской и Донецкой областей Украины (сейчас лишь около трети их территории контролируют силы ДНР и ЛНР, остальную часть — украинские войска).

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