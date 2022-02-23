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Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников — Бортникова, Фрадкова и Кириенко

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:58

Минфин США ввел санкции против троих детей российских чиновников — Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Денис Бортников является сыном главы ФСБ Александра Бортникова и заместителем президента-председателя правления ВТБ. Петр Фрадков — наследник экс-премьера Михаила Фрадкова и председатель Промсвязьбанка. Владимир Кириенко — сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко, он занимает пост гендиректора VK.

Санкциям подвернутся и сами Александр Бортников и Сергей Кириенко. Такие решения Минфин США принял в связи с признанием Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее США также ввели санкции против суверенного долга России. Также Вашингтон пообещал ввести санкции в отношении госкорпорации ВЭБ и «военного банка» (РБК предполагает, что речь о Промсвязьбанке).

21 февраля Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.

На первой пресс-конференции после признания ДНР и ЛНР президент заявил, что Россия признала самопровозглашенные республики в границах Луганской и Донецкой областей Украины (сейчас лишь около трети их территории контролируют силы ДНР и ЛНР, остальную часть — украинские войска).

При этом Путин отметил, что все спорные вопросы о границах республик планируется решать путем переговоров. Он добавил, что сейчас дипломатические методы невозможны, но надеется, что в будущем это получится. Кроме того, по словам Путина, он не говорил, что российские войска направят в Донбасс прямо сейчас.

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