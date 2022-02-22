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Совфед разрешил Путину использовать российские войска в Донбассе

Семён Гудошников
Сегодня в 19:01
Обновлено сегодня в 19:09:

Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российские войска в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании российских войск за рубежом. Об этом на заседании Совфеда сообщила его спикер Валентина Матвиенко.

По ее словам, комитеты верхней палаты уже рассмотрели обращение, сейчас решение по нему примут сенаторы.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, 22 февраля, договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР одобрили в Госдуме и Совфеде.

В указах о признании республик, подписанных Путиным, в частности, есть распоряжение ввести на их территорию российские войска. Они, как утверждается в документах, должны «осуществлять функции по поддержанию мира».

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