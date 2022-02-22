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Великобритания ввела санкции против Тимченко, Ротенбергов и пяти российских банков

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:09

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона.

Отмечается, что Британия заморозила активы банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и реконструкции (The Black Sea Bank) и Генбанка.

Кроме того, предпринимателям будет закрыт въезд в страну, а всем британским компаниям запрещено сотрудничество с ними. Джонсон подчеркнул, что это только «первый транш» санкций, за которым могут последовать и другие ограничения.

Премьер-министр также заявил, что Европе следует подготовиться к военному наступлению России на Украину. По его словам, в худшем случае страна с населением 44 млн человек станет мишенью агрессии. Он также призвал всех попытаться найти мирный выход из сложившейся ситуации.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики независимыми. Следом состоялось заседание Совбеза, которое транслировалось в записи. Участники заседания высказались за признание самопровозглашенных республик.

В конце дня Путин выступил с видеообращением к россиянам, которое длилось почти час. Тогда же президент признал независимость ДНР и ЛНР, а после этого были показаны кадры подписания соответствующих указов. 22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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