Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, поддержавших независимость ДНР и ЛНР

Страны Евросоюза единогласно поддержали новый пакет санкций против России, связанный с признанием ДНР и ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В черный список ЕС попали 351 депутат Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашенных республик, а также 27 физических и юридических лиц, включая банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в санкционный список не попал.

Евросоюз также решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с ЛНР и ДНР.

По словам Борреля, эти санкции «очень сильно ударят по России». Глава европейской дипломатии не исключил ужесточения санкций в зависимости от действий России.

Накануне Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, 22 февраля, договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.

На первой пресс-конференции после признания ДНР и ЛНР президент заявил, что Россия признала самопровозглашенные республики в границах Луганской и Донецкой областей Украины (сейчас лишь около трети их территории контролируют силы ДНР и ЛНР, остальную часть — украинские войска).

При этом Путин отметил, что все спорные вопросы о границах республик Россия рассчитывает решать путем переговоров. Он добавил, что сейчас дипломатические методы невозможны, но надеется, что в будущем это получится. Кроме того, по словам Путина, он не говорил, что российские войска пойдут в Донбасс прямо сейчас.