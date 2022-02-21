Россия признала независимость ЛНР и ДНР

Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Трансляцию его обращения, а также подписание соответствующих указов транслировал телеканал «Россия 24».

Он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы. Также Путин подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.

«Вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса — вопрос предрешенный, это дело времени», — заявил президент. Он добавил: «Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО».

Путин сообщил, что «Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности». По его словам, украинские власти «пытаются на Донбассе вновь организовать блицкриг».

Ранее сегодня, 21 февраля, президент провел совещание с членами Совета безопасности. Все выступавшие участники, включая председателя Совета федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Сергея Шойгу, высказались за признание независимости.

«Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня», — заявил по итогам встречи глава государства.

О признании попросили главы ЛНР и ДНР. 15 февраля Госдума направила обращение к Путину с просьбой признать независимость республик.